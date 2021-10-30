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Durmuş Yılmaz'dan ekonomiyle ilgili erken seçim iddiası: 2017-2018'de olduğu gibi...

Durmuş Yılmaz'dan ekonomiyle ilgili erken seçim iddiası: 2017-2018'de olduğu gibi...

2006-2011 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, 200 baz faiz indirimine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

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"Zannedersem 2017-2018'de olduğu gibi ekonomiyi canlandırıp bir erken seçime hazırlanıyorlar” diyen Yılmaz, “Diğer taraftan da diyorlar ki ‘Seçim zamanında yapılacak’, zamanı 2023 Haziran ayı. Merkez Bankası'nın ve kamu bankalarının faiz indirmesi ve kredi genişlemesine gitme niyeti seçim açısından düşünüldüğünde seçimin çok daha yakın olduğunu gösteriyor. Belki de önümüzdeki ilkbaharda seçim olabilir” diye konuştu.

Sözcü’den Ruhat Mengi’nin sorularını yanıtlayan Yılmaz; 2022 bütçesine ilişkin olarak yapılan, “Hükümetin 2022'de yapılmasını planladıklarıyla daha da büyük açıklar oluşacağı, devlet kuruluşlarının gelecek yıl 18 milyon TL finansman açığı vereceği” öngörüsünü de değerlendirerek şunları kaydetti:

“2022 bütçesi TBMM'ye sunuldu. Hükümet 1.7 trilyon dolarlık harcama ve 1.3 trilyon dolarlık gelir öngörüyor. Bütçe açığı var. Bütçenin önemli bir kısmı; memurların maaşı, sosyal güvenlik giderleri, faiz giderleri, artı cari transferler. Cari transfer nedir; okulların, hastanelerin, diğer kamuya ait malların bakımı, onarımı.

Yani burada bir alan ayırıp da kalanıyla ben fakir fukaraya destek vereyim veya ihracatı desteklemek için bir yardımda bulunayım diyecek hali yok. 84 milyon yurttaş şu andaki bütçenin içine sığamıyor! Bütçenin ancak % 7'si yatırıma gidiyor. Bu kadar yatırımla orta gelir tuzağından çıkamayız.”

“Ne İyi Parti ne de Millet İttifakı içinde çatlak yok, merak etmesinler”
Yılmaz, Millet İttifakı ortaklarının tezkereye farklı oylar vermesiyle kulislerde başlayan çatlak oluştuğu yönündeki iddialara, “Ne İYİ Parti ne de Millet İttifakı içinde çatlak yok, merak etmesinler. Partiler ve insanlar farklı görüşe sahip olabilir, son derece demokratik bir durum. O çatlak, istedikleri bir şey ama yok!” diye yanıt verdi.

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