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Ağzımızın tadı kaçacak! Şekere büyük zam kapıda! Yüzde 52 istediler

Ağzımızın tadı kaçacak! Şekere büyük zam kapıda! Yüzde 52 istediler

Dolar kurunun durdurulamaz yükselişi pek çok gıda kaleminde olduğu gibi şeker üreticisini de vurdu. Yüzde 52'ye varan zamlar gelebilir.

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Şeker fabrikalarının mevcut 3.93 TL olan şeker satış fiyatı ile üretim yapmalarının mümkün olmadığı belirtilirken, şekerin fabrika satış fiyatının en az 5 liraya çıkarılması talep ediliyor. Yapılan açıklamada en az yüzde 52 zam yapılması öngörülmüştü.

Kurlardaki artış, gıda ve faturalardaki zam furyasının ardından girdi maliyetlerinin tavan yaptığı şeker için de bekletilen zam kapıya dayandı. Türk Şeker'in talepleri sınırlı oranda karşılaması da yakında zam yapılacağı beklentisini körüklüyor.

Uzun bir süredir şeker fiyatlarına bir zam gelmemesinden dolayı kamu, özel ve kooperatif fabrikalarında şeker satışları neredeyse durduruldu.

“Şeker satışı yok” denilmemesi için fabrikalar göstermelik satışlar yapıyor. Şeker fabrikalarının mevcut 3.93 TL olan şeker satış fiyatı ile üretim yapmalarının mümkün olmadığı belirtilirken, şekerin fabrika satış fiyatının en az 5 liraya çıkarılması talep ediliyor.

Son 3 yılda sadece yüzde 26 zam yapıldığını bildiren sektör yetkilileri, “Pancar alım fiyatlarına yüzde 25 artış yapıldı ancak şekere artış yapılmadı” diyor.

Başkan yüzde 52 istedi

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Erdoğan'ın pancar alım fiyatını 420 lira olarak açıklamasına karşın Şeker Fabrikaları'nın bir açıklama yapmadığını vurgulayarak, “Yaptığımız hesaplamaya göre, şekere yüzde 52 zam yapılırsa fabrikalar başa baş noktada faaliyetlerini sürdürür” demişti.

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