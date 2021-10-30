BIST 1.522
DOLAR 9,59
EURO 11,11
ALTIN 550,02
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Kemal Kılıçdaroğlu 'Beni çok rahatsız eden bir konu var' dedi Twitter'da açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu 'Beni çok rahatsız eden bir konu var' dedi Twitter'da açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Suriye’ye profesyonel askerler gidecek” sözlerine “‘Profesyonel asker’ diye geçiştirdiğiniz, bizim Mehmetçiğimizdir, evlatlarımızdır. Canlarımızla ilgili verdiğiniz kararları, devleti yönettiğiniz gibi vermeyin” diye yanıt verdi.

Abone ol

Kemal Kılıçdaroğlu, tezkere tartışmaları sırasında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, “Selvi Hanım ve ben, askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız. Kendi çocuğuna bedelli askerlik yaptırıp, milletin evlatlarını ateşe atan şahsın hazırladığı gayriciddi tezkereler kabul edilemez. Tezkereye ‘Hayır’ diyeceğiz” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na, “Ama Suriye’ye profesyonel askerler gidecek” sözleri ile karşılık vermişti.

Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın açıklamalarından sonra medyada 'profesyonel askerlik' tartışmaları başladı. Kılıçdaroğlu, 'profesyonel askerlik' tartışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle:

“Beni çok rahatsız eden bir konu var; iki gündür bu meseleye girip girmeme konusunda kararsızım. Oğlumun er olarak askerlik yaptığını anlattım, şahıs ve şürekası ‘Ama Suriye’ye profesyonel askerler gidecek’ demeye başladılar.

Üzerine bazı kanallarda, değeri kendinden menkul bazı yorumculara propagandası da yaptırıldı. Bu korkunç bir algılama şeklidir.

Algısı bozuk şürekaya sesleniyorum: ‘Profesyonel asker’ diye geçiştirdiğiniz, bizim Mehmetçiğimizdir, evlatlarımızdır. Askerimiz söz konusu olunca, size önerim on düşünüp bir yapmanızdır. Canlarımızla ilgili verdiğiniz kararları, devleti yönettiğiniz gibi vermeyin!”

Tezkereye "evet" demenin cumhuriyete ihanet olduğunu söylemişti

"Hayır" oyu veren CHP'nin tezkere kararıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, "'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postallar bassın istemem" demişti.

CHP aynı tezkereye "evet" demişti

Yabancı askerleri gerekçe gösteren CHP'nin "hayır" oyu verdiği tezkerenin içeriği aynısı olan bir önceki tezkereye CHP, "evet" oyu vermişti. 

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında konuştu CHP'ye HDP tepkisi: Biat etti! Bülent Turan'dan CHP'nin tezkere kararına tepki tek gerekçe HDP'yi kızdırma korkusu CHP Irak ve Suriye tezkerelerine hayır diyecek! Özgür Özel duyurdu HDP istemişti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Filistin'in Eriha kentinde saray zemininde yer alıyor görüntüler ilgi çekti
Foto Galeri Filistin'in Eriha kentinde saray zemininde yer alıyor görüntüler ilgi çekti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT talimatı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT talimatı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma başlattı
Panama'da çetelerin gece kulübünde çatışması sonucu 5 kişi öldü
Panama'da çetelerin gece kulübünde çatışması sonucu 5 kişi öldü
Kayseri'de eşinin şiddetinden kaçarken 3. kattan yere çakıldı
Kayseri'de eşinin şiddetinden kaçarken 3. kattan yere çakıldı
Hülya Koçyiğit'ten AKM açıklaması
Hülya Koçyiğit'ten AKM açıklaması
Mustafa Sarıgül'den Babacan sorusuna olay yanıt!
Mustafa Sarıgül'den Babacan sorusuna olay yanıt!
Sivas'ta bindiği ATV devrilen bir kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta bindiği ATV devrilen bir kişi hayatını kaybetti
Trabzonspor geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi
Trabzonspor geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi
Şanlıurfa'da trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi ağır yaralandı
Şanlıurfa'da trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi ağır yaralandı
Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçında Gervinho sakatlandı!
Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçında Gervinho sakatlandı!
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi!
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi!