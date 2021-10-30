BIST 1.522
DOLAR 9,59
EURO 11,11
ALTIN 550,02
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

Başkan Erdoğan G20 için İtalya'ya gitti

Başkan Erdoğan G20 için İtalya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesi için İtalya'ya gitti. Başkan Erdoğan, zirve kapsamında resmi karşılama töreninde ve G20 aile fotoğrafında yer alacak

Abone ol

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 00.10'da İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Roma Fiumicino Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın yanı sıra Roma ve Vatikan büyükelçiliklerinin personeli karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Roma'ya geldi.

Zirve kapsamında resmi karşılama töreninde ve G20 aile fotoğrafında yer alacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" ve "Daha İyi Toparlanma için KOBİ'lerin ve Kadınların Sahip Olduğu İşletmelerin Desteklenmesi" temalı oturumlar ile çalışma yemeğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeler yapacak, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek kültürel etkinliğe iştirak edecek ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın heyet başkanları onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Sarıgül'den Babacan sorusuna olay yanıt!
Mustafa Sarıgül'den Babacan sorusuna olay yanıt!
Sivas'ta bindiği ATV devrilen bir kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta bindiği ATV devrilen bir kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi ağır yaralandı
Şanlıurfa'da trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi ağır yaralandı
Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçında Gervinho sakatlandı!
Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçında Gervinho sakatlandı!
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Merkel'e: Türkiye'ye karşı daha sert olun
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Merkel'e: Türkiye'ye karşı daha sert olun
Türkiye 29 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 29 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Ada ülkesi Tonga'da ilk koronavirüs vakası kaydedildi
Ada ülkesi Tonga'da ilk koronavirüs vakası kaydedildi
AKM açılışında konuşan Başkan Erdoğan; Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının görüldüğü yer
AKM açılışında konuşan Başkan Erdoğan; Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının görüldüğü yer
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun 29 Ekim mesajında dikkat çeken 2023 detayı
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun 29 Ekim mesajında dikkat çeken 2023 detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Kültür Merkezi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Kültür Merkezi paylaşımı