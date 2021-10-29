Ada ülkesi Tonga'da ilk koronavirüs vakası kaydedildi

YENİ ZELANDA'nın Christchurch kentinden ülkesi Tonga'ya dönen bir kişiye yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Ülkesindeki ilk Kovid-19 vakasının kaydedildiğini duyuran Tonga Başbakanı Pohiva Tu'i'onetoa, testi pozitif çıkan yolcunun çarşamba günü Christchurch’den uçakla gelen ve otelde karantina altına alınan 215 yolcu arasında olduğunu söyledi.

Başkent Nuku'alofa'daki Tanoa Otel'de hala tecrit altında tutulan yolcuyla aynı uçakla gelen diğer yolcuların başka bir tesise nakledilerek 21 gün karantinada tutulmaları bekleniyor.

Uçaktaki yolcuların çoğunun mevsimlik işçiler ve Tonga Olimpiyat Takımı'nın sporcularından oluştuğunu açıklayan Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, testi pozitif çıkan kişinin Pfizer/BioNTech aşısı ile tam aşılandığını ve Tonga'ya gitmeden önce yapılan testinin negatif çıktığını aktardı.

Yeni Zelanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı da vakanın kaynağının doğrulanması için Tonga'daki yetkililerle çalıştıklarını bildirdi.