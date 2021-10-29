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Fransa'dan Bayraktar TB2 açıklaması: Ukrayna'da kullanılmasından endişeliyiz

Fransa'dan Bayraktar TB2 açıklaması: Ukrayna'da kullanılmasından endişeliyiz

UKRAYNA'nın ülkenin güneydoğusundaki çatışmalarda Türkiye'den aldığı Bayraktar TB2 SİHA'yı ilk kez kullanması sonrası açıklama yapan Fransız Dışişleri Bakanlığı, SİHA'nın kullanılmasından ötürü endişeli olduklarını belirtti.

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UKRAYNA'nın Bayraktar yapımı SİHA'ları kullanarak Rus yanlısı ayrılıkçı güçleri vurması Rusya ve Almanya'nın ardından Fransa'yı da rahatsız etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna'da ağır silahların kullanılmaya başlandığını, bunun da ateşkesle birlikte iyileşmekte olan ortama zarar verebileceğini söyledi.

Bölgede çatışmaların yeniden artış göstermesinin kaygı verici olduğunu söyleyen sözcü, "Minsk Anlaşması kapsamında yasaklanan ağır silahların kullanılmasından, özellikle de Ukrayna ordusu tarafından da belirtildiği gibi Bayraktar tipi SİHA'ların kullanılmasından endişe duyuyoruz" dedi.

Sözcü ayrıca söz konusu ağır silahların kullanılmasının 27 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe giren ateşkese aykırı olduğunu söyledi.

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