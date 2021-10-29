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Siyonist olduğunu itiraf eden ABD Başkanı Joe Biden ile ilgili yeni iddia

Siyonist olduğunu itiraf eden ABD Başkanı Joe Biden ile ilgili yeni iddia

5 yıl önce New York'taki Dünya Yahudi Kongresi'nde siyonist olduğunu söyleyen ABD Başkanı Joe Biden, bu itirafını sahada da gösterdi. İsrail gazetesine konuşan İsrailli bir kaynak, Biden yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletmesini engellemeyeceğini söyledi.

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Zman Yisrael gazetesine konuşan adı açıklanmayan İsrailli bir kaynak, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi ve ABD'nin Filistinlilere hizmet verecek Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'e yakın olduğu belirtilen söz konusu kaynak, Biden yönetiminin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine yeni konutlar inşa edilmesini önemsemediğini ve gelecekte de bu tür adımları engellemeyeceğini savundu.

ABD'nin Kudüs'te Filistinlilere hizmet verecek konsolosluğu yeniden açma planına da değinen yetkili, Bennett hükümetinin Biden yönetiminin bu plandan vazgeçmesini beklediğini aktardı.

İsrail yönetimi, 27 Ekim'de, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 3 bin 144 yeni konuş inşa edilmesine onay vermişti.

Bu kararla İsrail, Biden'ın ABD Başkanı olmasının ardından ilk kez yasa dışı konut inşasına onay vermiş oldu.

Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Buralarda 450 bine yakın Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

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