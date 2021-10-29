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Rusya'da askeri mahkeme 4 Kırım Tatar Türk'üne hapis cezası verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya'da askeri mahkeme 4 Kırım Tatar Türk'üne hapis cezası verdi

Rusya'nın Rostov-na-Donu kentindeki askeri mahkeme, 4 Kırım Tatar Türk'ünü terör suçlamasıyla 12 yıldan 17 yıla kadar değişen sürelerle hapis cezasına çarptırdı.

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Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ludmila Denisova'nın yaptığı açıklamada, mahkemenin, 4 kişiyi terör suçlamasıyla yargıladığı ifade edildi.

Mahkeme, Seyitömer Seyitömerov'u 17 yıl, Osman Seyitömerov'u 14 yıl, Rüstem Seyitmemetov'u 13 yıl ve Amet Süleymanov'u 12 yıl hapisle cezalandırdı.

30 aktivist gözaltına alındı

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kırım Tatarlarının yarımadada sistematik zulme uğradığını belirtti.

Kırım Tatarlarının absürt suçlamalarla uzun süre parmaklıklar arkasına atıldıklarını ifade eden Ceppar, mahkemenin yasa dışı kararını kınadıklarını kaydetti.

Ceppar, ayrıca kararı protesto eden 2'si gazeteci 30 aktivistin gözaltına alındığı bilgisini verdi.

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