BIST 1.522
DOLAR 9,59
EURO 11,15
ALTIN 548,97
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

Araç kullananlar dikkat! Eğer bunları yapmazsanız aracınız tehlikede

Araç kullananlar dikkat! Eğer bunları yapmazsanız aracınız tehlikede

Uzmanlar, gazlı araçlarda arabaların bakımlarının belirli dönemlerde yapılması konusunda sürücüleri uyardı.

Abone ol

Son dönemlerde araçların bakımlarının ve kontrollerinin zamanında yapılmamasından dolayı meydana gelen arızalardan dolayı sürücüler mağdur olurken, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan otogaz tamircileri araç sahiplerini uyardı. Otogaz tamir bakım servisi ustası Murat Böcek, “Karbüratörlü araçlarımız yaklaşık 3 ay zarfından gaz ayarlarını bozar. Ortamdaki fazla toz taneciklerini arabanın emmesiyle aracın hava filtresi bozulur. Gaz ayarları yaptırılırsa aracınızın ömrü daha uzun olur. Aynı zamanda kullanmış olduğunuz yakıt tasarrufu da daha fazla olur." dedi.

Böcek "Zamanında bakımlarınızı yaptırmazsanız hem çok yakıt kullanmış olursunuz, hem de bizim regülatör dediğimiz halk arasında beyin olarak bilinen cihazımızın daha çabuk bozulmasına yol açar. Araç yanmaları aracın bakımsızlığından meydana gelir. Araç sadece LPG veya benzinden dolayı yanmaz. Elektrik tesisatından da yanabilir. Yapılan işlerin özensizliği ve kullanan kişilerin araç arızalandığında özen göstermemesinden dolayı oluşur” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanlığı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Kılıçdaroğlu 'ihanet' dedi İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki geldi
Kılıçdaroğlu 'ihanet' dedi İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki geldi
Miçotakis kafayı Türkiye ile bozdu AB'ye çağrı yaptı Türkiye'ye karşı sert olun
Miçotakis kafayı Türkiye ile bozdu AB'ye çağrı yaptı Türkiye'ye karşı sert olun
Acun Ilıcalı İngiliz takımını satın almak için anlaştı İngiliz basını yazdı
Acun Ilıcalı İngiliz takımını satın almak için anlaştı İngiliz basını yazdı
Çin Orta Asya'ya askeri üs kuracak iddiası Çin'den açıklama geldi
Çin Orta Asya'ya askeri üs kuracak iddiası Çin'den açıklama geldi
Fatin Terim önceliği 6 numaraya verdi transfer listesindeki sürpriz isim
Fatin Terim önceliği 6 numaraya verdi transfer listesindeki sürpriz isim
Malatya'da binlerce TL değerinde altın tuğrayı parkta buldu: Birçok insanın yapmayacağı bir davranış
Malatya'da binlerce TL değerinde altın tuğrayı parkta buldu: Birçok insanın yapmayacağı bir davranış
Vakalar fırladı! Moskova'da Kovid-19 nedeniyle "kısmi kapanma" başladı
Vakalar fırladı! Moskova'da Kovid-19 nedeniyle "kısmi kapanma" başladı
Manavgat'ta operasyon! Jandarma evin yatak odasında buldu
Manavgat'ta operasyon! Jandarma evin yatak odasında buldu