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İlayda Şeker kimdir kaç yaşında İsmail Balaban'ın sevgilisi

İlayda Şeker kimdir kaç yaşında İsmail Balaban'ın sevgilisi

Nişanlısından ayrılan Survivor 2021 şampiyonu 34 yaşındaki İsmail Balaban ile aynı dönem beraber yarıştığı 27 yaşındaki İlayda Şeker ile birlikteliklerini ilan etti. Peki kimdir İlayda Şeker kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

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2013 ve 2017 yılları Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban ile İlayda Şeker'in aşk yaşadığı iddiaları doğru çıktı. Yağlı güreşte büyük başarılara imza atarak Kırkpınar'da 2 kez başpehlivanlık kazanan ve Survivor 2021'de şampiyonluk yaşayan İsmail Balaban ile İlayda Şeker'in aşk yaşadığı ortaya çıktı.

İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın geçtiğimiz aylarda bir mekanda oldukları görüntüler çok konuşulmuş ve Şeker ile Balaban'ın sevgili olduğu iddia edilmişti.

Son olarak iddialar hakkında sessizliğini koruyan İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in, el ele olduğu bir video ortaya çıktı. Böylelikle aynı araba içerisinde seyreden 27 yaşındaki Şeker ve 34 yaşındaki Balaban, sonunda birlikteliklerini ilan etmiş oldu.

Balaban'ın annesinin, Survivor'da yaptıkları telefon görüşmesinde "Oğlum nişanlın senin bildiğin gibi bir kız değil!" demesi uzun süre konuşulmuştu. Yarışmacı, başlarda nişanlısı Gamze Atakan ile arasını düzeltse de ilerleyen haftalarda yollarını ayırmıştı.

İlayda Şeker kimdir: 

Ünlüler takımında yer alan İlayda Şeker 1994 doğumlu ve 26 yaşındadır.

Survivor'a 2021 Ünlüler takımı yarışmacılarından biri olan İlayda Şeker, 1994 yılında Nevşehir'de doğdu ve 26 yaşındadır. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşadı. Ailesi hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazandı. Okulunu bitirdikten sonra İstanbul'a dedesinin yanına yerleşti.

İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu

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