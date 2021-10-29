Cumhuriyet 98 yaşında! 'Cumhuriyeti 2023 hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız'

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin Ankara'daki ilk durağı Anıtkabir'di. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Aslanlı Yol'dan yürüdükten sonra Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda ise "Şanlı tarihi zaferlerle dolu kahraman bir milletin mensupları olarak, Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törende, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da Aslanlı Yol'dan geçerek, mozoleye çıktı.

Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu müstesna günde, zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve kahraman şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyoruz. Şehitlerimizin canları pahasına bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizi her alanda güçlendirmek, itibarını artırmak ve dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Tüm insanlığın koronavirüs salgını sebebiyle ciddi krizlerle boğuştuğu bir dönemde, Türkiye; ihracat, istihdam, üretim ve yatırım alanında elde ettiği başarılarla kalkınma yolculuğunu sürdürmektedir. Şanlı tarihi zaferlerle dolu kahraman bir milletin mensupları olarak Cumhuriyetimizi 2023 hedefleri ile buluşturmakta kararlıyız. Ruhun şad olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana bina girişinde gerçekleştirilen törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu. Tören, Başkentte görevli çeşitli rütbelerden askeri personelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.

Salgın nedeniyle maske takan katılımcılar, sosyal mesafe kuralına uyarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzaktan selamlaştı.

Vali Yerlikaya Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliği'nde düzenlenen törende Vali Ali Yerlikaya tebrikleri kabul etti. İstanbul Valiliği Kabul Salonu'nda düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Kemal Yeni , İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile siyasi, askeri, dini ve azınlık temsilcileri katıldı.

Kapadokya’da balonlar, Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle havalandı



Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sıcak hava balonları Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle havalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Cumhuriyetin ilanının 98’inci yılı dolayısıyla bir araya gelen 98 kadın zeybek oynadı. Projeyi gerçekleştiren, Aydın Kadın Hakları Koruma Derneği Başkanı Habibe Güler, "Cumhuriyetin kadınlar için önemine vurgu yapmak, hayatın içindeki kadınlarımızın farkındalığını arttırmak istedik” dedi.

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Aydın'da İstasyon Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Töreni, genç, yaşlı, çocuk çok sayıda vatandaş izledi.

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalar kapsamında tören geçişi yapıldı. Vatandaşlar, soğuk havaya rağmen tören geçişini ilgiyle izledi.

Balıkesir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kuvayi Milliye Meydanı'nda tören düzenlendi. Okunan şiirlerin ardından halk oyunlarının oynandığı bayram kutlaması resmi geçit ile sona erdi.

29 EKİM Cumhuriyet Bayramı'nın 98'nci yıl dönümü Vatan Caddesi'nde coşkuyla kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'ıncı yıl dönümü nedeniyle Fatih'teki Vatan Caddesi'nde kutlandı. Resmi Geçit Töreni düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Kemal Yeni, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Kutlamalar kapsamında, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Kemal Yeni, üstü açık araç üzerinde vatandaşları selamladı. Tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ile devam etti. Törende, öğretmenlerden oluşan koro tarafından şarkılar söylendi ve il genelinde yapılan şiir yarışmasında birinci olan öğrenciler tarafından şiirler okundu. Üsküdar Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu öğrencileri Kafkas oyunları gösterisi yaptı. Törene gelen çok sayıda kişi ellerindeki Türk bayraklarını salladı. Program Türk Yıldızları'nın ve Polis Özel Harekat Helikopterinin havadan geçişi gösterileriyle devam etti. Kutlamalar, resmi geçit töreni ile son buldu.

Eskişehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kutlamalarında 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan havalanan Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı Türk Yıldızları uçuş yaptı. Törende ‘Türk milletinin cesur kartalları’ renilerek anons edilen Türk Yıldızları’nın uçuşu ilgiyle izlendi.