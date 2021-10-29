Biri 111 diğeri 117 yaşında! Cumhuriyet ilan edildiğinde bakın neler yaşamışlar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü tüm yurtta coşku ile kutlanmaya devam ederken, o günün iki şahidi Muteber Engindeniz ve Fatma Tıraş yaşadıklarını anlattı. 117 yaşındaki Engindeniz, Cumhuriyet ilan edilirken çok sevindiklerini ve köylerinde halay çektiklerini söylerken, 111 yaşındaki Fatma Tıraş da herkesin çok mutlu olduğunu belirtti.

Abone ol

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesine bağlı Akçadam köyünde yaşayan, yaklaşık 4 ay önce yakalandığı koronavirüs hastalığını evinde gördüğü tedaviyle atlatan 5 çocuğu, 36 torunu olan Muteber Engindeniz, Cumhuriyetin ilan edildiği günü anlattı.

İlerleyen yaşına rağmen tandırda ekmek pişiren, gelinine yardım eden, tavuklarına yem veren, torunları ile ilgilenen Engindeniz, Cumhuriyetin ilan edildiğini duyunca çok sevindiklerini ve köyde halay çektiklerini söyledi.

Atatürk'e borçlu olduklarını belirten Engindeniz, "Atatürk hepimizin babasıdır, onu çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun, mekanı cennet olsun. O olmasaydı bizler perişan olacaktık. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz hepimize mübarek olsun. Atatürk’ün sayesinde bizler aile olduk. Ev sahibi olduk. Toprak sahibi olduk. Şimdi de Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aşkla bu bayramı kutluyoruz. Cumhuriyet ilan edildiğinde çok mutu olduk, günlerce halay çektik. Atatürk için alkışlar yaptık, şarkılar söyledik. O olmasaydı şimdi kim bilir nerelerde olacaktık" dedi.

Gaziantep'te 111 yaşındaki Fatma nine Atatürk'ü gördüğü anı anlattı

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Türkbahçe Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi, 38 torunu olan 111 yaşındaki Fatma Tıraş, 29 Ekim'in 98'inci yıl dönümünde cumhuriyetin ilan edildiği günü anlattı. İlerleyen yaşına rağmen bahçede çalışıp torunları ile ilgilenen Tıraş, 29 Ekim 1923'te cumhuriyetin ilan edilmesine çok sevindiklerini söyledi.

Cumhuriyetin ilanı sonrası herkesin çok mutlu olduğunu, sonraki yıllarda da hep coşkuyla kutlandığını belirten Tıraş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüğü günü de anlattı. Tıraş, "10 yaşındaydım, Atatürk Fevzipaşa Garı'na geldi. Boyum yetmeyince bir taşın üzerine çıkıp vagonun penceresindeki Atatürk'ü gördüm. Sarı saçı, mavi gözleriyle etrafa bakıp insanları selamlıyordu. Gar, çok kalabalık olduğu için trenden inmedi. Tren, 2 saat kadar kaldıktan sonra acı bir siren çalarak hareket etti. Bugünlerimizi Atatürk'e borçluyuz, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.