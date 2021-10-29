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Kocaeli’de yolcu treni kaza yaptı

Kocaeli’de yolcu treni kaza yaptı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki yolcu treni kaza yaptı. Trenin son iki vagonu raydan çıkarken bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, İstanbul istikametine giden yolcu treninin son iki vagonu raydan çıktı. Son vagon yan yatarken, elektrik direğine dayandı. Olayda yaralanan olmadı. Bölgede çalışmalar devam ediyor. TCDD Taşımacılık, Gebze’de 2 vagonun raydan çıkmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Açıklamada, “29 Ekim 2021 Cuma günü saat 10.40’da Gebze gar sahası içerisinde yedek bekleyen boş vagonların manevrası esnasında eğimi neticesinde vagonlar hareket ederek yoldan çıkmıştır. Emniyet sistemi devreye girerek bölgedeki tüm trenler tamamen durdurulmuştur. Olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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