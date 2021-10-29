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Hakkari'de eve gelen kağıtla hayatının şokunu yaşadı: Kendimi tuhaf hissediyorum

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Hakkari'de eve gelen kağıtla hayatının şokunu yaşadı: Kendimi tuhaf hissediyorum

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde çiftçilik yapan Sait Danış'a (50), hiç gitmediği İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın'dan 4 farklı trafik cezası geldi. Danış, "İstanbul'a hayatında gitmemiş insanım. Traktörüm geçmediğim yollardan geçti gösteriliyor" dedi.

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Yüksekova ilçesi Vezirli köyünde çiftçilik yapan 4 çocuk babası Sait Danış, 30 HA 700 plakalı traktörü ile bugüne kadar Hakkari dışına hiç çıkmadığını iddia etti. Gelen cezaları görünce çok şaşırdığını belirten Danış, "Kendimi tuhaf hissediyorum. Yüksekova'nın köyünde çiftçilik yaparak geçimimi sağlıyorum. Hiç gitmediğim İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın'dan 4 ayrı trafik cezası geldi. İstanbul'a hayatında gitmemiş insanım. Traktörüm geçmediğim yollardan geçti gösteriliyor" dedi.

Temmuz ayında İzmir ve Aydın Otoyolu, İstanbul-Aydın Otoyolu, İstanbul-Ankara Otoyolu ve köprülerden traktörü ile geçtiğini gösteren cezalar geldiğini ifade eden Danış, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu da söyledi.


"Sadece görüntüleri istiyorum"
Danış, "1995 yılından beri bu traktör adıma kayıtlı. Birkaç gün önce bana İstanbul, Ankara otoyolu ve köprülerinde geçiş yapmışım diye ceza geldi. Çok şaşırdım. 6 yıldır Yüksekova merkezine, arıza için bile traktörü götürmüş değilim. Sadece tarladan eve, evden tarlaya gitmişim. Ceza aldığım tarihler var. Sadece görüntüleri istiyorum. Bu traktör nasıl İstanbul ve İzmir köprülerinden, paralı geçişlerinden geçmiş? Biri bana bunu açıklayabilir mi?" diye konuştu.


"Hiç il dışına çıkmadım"
Kendisine kesilen cezaların silinmesini isteyen Danış, traktörünü yaz aylarında köyde ot biçme ve taşımak için kullandığını belirterek, "Bunun dışında hiç il dışına çıkmadım. Traktörün bazen arıza verdiği halde merkeze bile gitmedim. Trafiğe hiç çıkartmamışım. Benim adıma gelen cezanın silinmesini, bu plakayla hangi aracın oralarda geçiş yaptığına dair bilgilendirilmek istiyorum. Plakam ile yarın bir kaza yapılabilir, kusur ve ceza bana kalır" ifadelerini kullandı.

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