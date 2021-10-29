BIST 1.522
DOLAR 9,61
EURO 11,19
ALTIN 553,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

İstanbul'da feci kaza trafiği kilitledi! Uzun araç kuyrukları oluştu

İstanbul'da feci kaza trafiği kilitledi! Uzun araç kuyrukları oluştu

İSTANBUL'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde önündeki araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı araç, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada yaralanan olmazken, köprü girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Abone ol

Kaza, saat 09.00 sıralarında Beykoz’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 VS 6879 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Cihan Gökoğlu yolda seyir halinde olduğu sırada plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil önüne kırdı. Önüne kıran otomobile çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı çıta yüklü araç bariyerlere çarptı.

Hafif ticari araç bariyerleri aşarak yan yatarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri araç içindeki vatandaşların ayakta tedavisini gerçekleştirdi. Kaza sonrası yol üzerinde oluşan yoğun trafik ise drone ile havadan görüntülendi.


"Araçta 2 kişiydik, yaralanan olmadı çok şükür"
Kazaya karışan araç sürücüsü Cihan Gökoğlu, “Trafikte seyir halindeyken önümüze bir araç kırdı. Araca çarpmamak için direksiyonu sağ tarafa kırdığımda bariyerlere çarparak yan yattık. Araçta 2 kişiydik, yaralanan olmadı çok şükür. Bununla geçmiş olsun” diye konuştu

ÖNCEKİ HABERLER
Bugün noterler açık mı 29 Ekim'de noterler açık olur mu?
Bugün noterler açık mı 29 Ekim'de noterler açık olur mu?
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Kocaeli'de 'heyecanı anlatamam' deyip konuştu: En çok su içmeyi özlemişim
Kocaeli'de 'heyecanı anlatamam' deyip konuştu: En çok su içmeyi özlemişim
Fenerbahçe Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor'a konuk olacak! Son 2 maçta puan yok
Fenerbahçe Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor'a konuk olacak! Son 2 maçta puan yok
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Turkovac'ın etkinliği BioNTech olanlarda da araştırılacak! Bakanlıktan onay bekleniyor
Turkovac'ın etkinliği BioNTech olanlarda da araştırılacak! Bakanlıktan onay bekleniyor
Tezkereye hayır diyen CHP'nin gerekçelerinden biriydi olay iddiaya AK Parti'den açıklama
Tezkereye hayır diyen CHP'nin gerekçelerinden biriydi olay iddiaya AK Parti'den açıklama
29 Ekim mesajları resimli Cumhuriyet Bayramı kutlama sözleri yeni 2021
29 Ekim mesajları resimli Cumhuriyet Bayramı kutlama sözleri yeni 2021
Japonya'da 3. doz Covid-19 aşısına onay! 3 farklı aşı uygulanıyor
Japonya'da 3. doz Covid-19 aşısına onay! 3 farklı aşı uygulanıyor
BİM, Migros, Şok, CarrefourSA ve A-101'e 2.7 milyar lira 'fahiş fiyat' cezası kesildi!
BİM, Migros, Şok, CarrefourSA ve A-101'e 2.7 milyar lira 'fahiş fiyat' cezası kesildi!