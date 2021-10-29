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Japonya'da 3. doz Covid-19 aşısına onay! 3 farklı aşı uygulanıyor

Japonya'da 3. doz Covid-19 aşısına onay! 3 farklı aşı uygulanıyor

JAPONYA Sağlık Bakanlığı, 2 dozluk Covid-19 aşılamasını tamamlayan kişilere 8 ayın ardından 3. dozun uygulanmasına yeşil ışık yaktı.

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Covid-19 salgınına karşı nüfusunun yaklaşık yüzde 71'ini tamamen aşılayan Japonya’da Sağlık Bakanlığı Uzman Kurulu, 3. doz aşıya onay verdi. İki dozluk aşılamayı tamamlayan kişilere 8 aylık aranın ardından takviye 3. dozun uygulanmasına karar verildi.

Kararın denizaşırı ülkelerde yapılan ve aşılamanın ardından vücudun ürettiği antikorların tüm yaş grupları için zamanla azaldığını gösteren çalışmalar doğrultusunda alındığı ifade edildi. Riskli grupta olmayan kişilerin dahi ek dozdan faydalanabileceği belirtildi. Japonya Sağlık Bakanlığı'nın farklı aşıların karıştırılarak üçüncü doz olarak uygulanmasına dair kararı ise Kasım ayında vermesinin beklendiği kaydedildi.

Risk grubuna onay çıkmıştı
Japonya’da hükümet 3. dozun sağlık personeli ve diğer risk gruplarına uygulanmasına geçtiğimiz ay onay vermiş, aşılamanın Aralık ayında başlayacağı kamuoyuna yansımıştı. Son gelişme ile birlikte risk grubunda olmayan kişilerin de yeni yılın ardından 3. doz aşıya erişebilmesi bekleniyor.

3 farklı aşı uygulanıyor
ABD'li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı ve Moderna aşısını 12 yaş ve üstü nüfusa ücretsiz olarak sunan Japonya, AstraZeneca aşısını ise 40 yaş ve üstü kişilere tavsiye ediyor.

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