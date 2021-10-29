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29 Ekim şiirleri kısa 2 kıtalık 3 kıtalık 2. sınıfa uygun 29 Ekim şiirleri

29 Ekim şiirleri kısa 2 kıtalık 3 kıtalık 2. sınıfa uygun 29 Ekim şiirleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri seçenekleri gündemde yer almaya devam ediyor. Heyecanla beklenilen milli bayrama sayılı saatler kaldı. Cumhuriyet Bayramı bu yıl cuma günü kutlanacak. Tüm yurtta törenlerle gerçekleşecek olan Cumhuriyet Bayramı'nı en güzel 29 Ekim şiirleri taçlandıracak. Kısa, 2, 3 ve 4 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirlerini sizler için derledik. İşte, duygu dolu 29 Ekim şiirleri.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri araştırılıyor. 2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerildi. Cumhuriyetin ilan edildiği gün, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmî bir bayram olarak kutlanmaya başladı. İşte günün anlam ve önemine uygun en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri

29 EKİM

En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi,

Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Fethi BOLAYIR


YAŞASIN CUMHURİYET

Coşkunuz, sevinçliyiz.
Ayrı, gayrı değiliz,
Bütün Türkler hep biriz,
Yaşasın cumhuriyet.
Dünyaya şeref saldık,
Nice ülkeler aldık,
Alnı lekesiz kaldık,
Yaşasın cumhuriyet.
Atatürk kalbimizde,
Yürürüz her gün biz de
Onun çizdiği izde,
Yaşasın cumhuriyet.
Türk, askerdir doğuştan;
Hoşlanırız boğuştan,
Bize anadır vatan,
Yaşasın cumhuriyet...
Yaşasın vatan ana,
Bağlıyız candan ona,
Ne mutlu Türk olana,
Yaşasın cumhuriyet.


CUMHURİYET

Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
B. Kemal ÇAĞLAR

CUMHURİYET BAYRAMI

Gündüz herkes neşeli,
Şenlik olur akşamı.
Bayramların güzeli,
Cumhuriyet Bayramı.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram.
Yurtta üç gece, üç gün,
Eğlence var, şenlik var.
Işıklar yanar bütün
Dalgalanır bayraklar.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram
Necdet Rüştü EFE

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