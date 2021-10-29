Yine bakan toto başladı! Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün görevden alınacağı iddia edildi

Zaman zaman "şu bakan görevden alınacak, şu kişi bakan olacak" şeklinde siyaset kulislerinde oynanan "Bakan Toto" yeniden müşteri bulmaya başladı. Son iddiaya göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görevden alınacakmış....

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Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; kulislerde Adalet Bakanı Gül'ün görevden alınacağı iddia ediliyor. İddiaların kaynağının altında da “Gül’ün ‘görevinde pasif kaldığı’ eleştirileri” yer alıyor. Cumhur İttifakı kanadında da son dönemde gün yüzüne çıkan bu tartışmada, “salt İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Bakan Gül ile ilgili serzenişlerinin değil, yargıda yaşananların da ‘görevden almada etkili olacağı’” iddia ediliyor.

Erdoğan-Bahçeli zirvesinde de konuşuldu iddiası

Kulislerde, yargıdaki son durum üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de görüş alışverişinde bulunduğu, “MHP’nin yargı süreçlerine yönelik itirazları üzerine ‘benzer itirazların AK Parti grubundan da geldiğini’ söylediği” ileri sürülüyor.

Soylu'nun o paylaşımı örnek gösteriliyor

İktidar kanadında “AK Parti hükümetleri içinde bugüne değin en ‘pasif’ görev yürüten Adalet bakanının Gül olduğu” belirtiliyor. Örnek olarak da Soylu’nun, ocak ayında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı “45 gündür anam hastanede. Annemle fotoğrafımın altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım? Bakan olsam ne yazar?” açıklaması gösteriliyor.

'Yargı hızlı hareket etmiyor' eleştirileri

“Küfür, hakaret gibi basit ama önlenebilir suçlarda bile yargı ayağının eksik kaldığı” konuşulurken, “terörle mücadeleye yönelik yapılan operasyonlarda da yargının hızlı hareket etmediğinden” yakınıldığı iddia ediliyor. İktidar kanadı “yargının adli vakalarda da hızlı süreç yürütemediğini” belirtiyor.

FETÖ BOrsası'nı engelledi ama...

Gül’ün bakanlığı süresince şimdiye dek konuşulan tek icraatının “yargıdaki FETÖ borsasını engellemek olduğu, ancak yargının FETÖ sorununun bir sorun olarak iktidarın karşısında durduğu” ifade ediliyor. Bakan Gül’ün “Yargı içinde halen aktif görevde bulunduğu bilinen ve çoğu kez basına da yansıyan ‘FETÖ bağlantılı’ hakim ve savcılara ilişkin gerekli işlemlerin yapılmadığı ya da geç yapıldığı” belirtiliyor.