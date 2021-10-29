Cemevleriyle ilgili yeni düzenleme geliyor! Cemelerinde görevli dedelere maaş bağlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kabine toplantısında ülkemizin 58 ilindeki 1585 cemevi ziyaret edilerek hazırlanan kapsamlı bir çalışmayı da görüştük” dedi. Peki o yeni düzenlemede neler var?

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Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısından ardından yaptığı açıklamada gözlerden kaçan cemevleriyle ilgili yeni düzenlemeyi yazdı. Erdoğan, “Bugünkü kabine gündemimizde talimatımızla ülkemizin 58 ilindeki 1585 cemevi ziyaret edilerek hazırlanan kapsamlı bir çalışmayı da görüştük” dedi

Son dönemde bakanlar tarafından cemevlerine yapılan ziyaretleri hatırlatan Abdulkadir Selvi, "AK Parti cemevlerini oy hesabı ile ziyaret etmemeli. Çünkü bu samimi olmaz. Ama Türkiye’nin sosyal barışı ile din ve vicdan hürriyeti açısından konuya yaklaşılmalı." ifadelerini kullandı. Geçmişte Türkiye’yi mezhep temelli olarak bölmek isteyenlerin Alevi-Sünni çatışması çıkarmak istediklerini eliten Selvi, Çorum, Sivas ve Kahramanmaraş olaylarını hatırlattı.

Cemevleri düzenlemesinde neler var?

Bir dönem Alevi çalıştayları yapan ama bunu sonuca ulaştıramayan AK Parti, bu kez farklı bir yöntem izliyor. O da hak temelli bir açılım.

1-) Cemevlerinin ibadethane sayılması talepleri söz konusu. Ama kabinedeki eğilim cemevlerinin ‘Kültür Merkezi’ statüsüne kavuşturulması yönünde.

Cemelerinde görevli dedelere maaş bağlanacak

2-) Cemevlerinde görevli olan dedelere maaş bağlanması.

3-) Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanması.

Cemevleriyle ilgili çalışma başlatıldı. Çapı ne olur bilemem ama Türkiye’nin huzuru için yerinde bir adım atılıyor.