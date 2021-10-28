AK Parti MYK sona erdi! Çelik'ten CHP'ye mesaj var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'de kadın cinayetlerinin önlenmesi için yüksek bir gayret olduğunu söyledi. Çelik, CHP'nin tezkere konusundaki tavrını da eleştirerek, partinin geçmişte sınır güvenliği konusunda daha hassas davrandığını ifade etti.

Abone ol

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçmişte Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda çok yüksek hassasiyet gösteren CHP'nin tezkereye "hayır" oyu kullanmasını eleştirdi. Çelik, Türkiye'deki kadın cinayetlerinin önlenmesi konusunda yüksek bir gayret olduğunu söyledi.

AK Parti'de MYK sona erdi. 1 saat 20 dakika süren toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına 29 Ekim mesajıyla başlayan Ömer Çelik, Irak-Suriye tezkeresine HDP ile birlikte 'hayır' oyu veren CHP için, "Geçmişte PYD/PKK Türkiye'ye niye saldırsın ki diyenler bugün tezkereye hayır oyu vermiştir. Anlaşamadığımız pek çok nokta olsa da CHP geçmişte Türkiye'nin milli, sınır güvenliği konusunda çok yüksek hassasiyet gösterirdi." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle;

"Cumhuriyet'i kuran ruhun bugün aynı kararlılıkla yaşadığı ve geleceğe aynı azimle aktarılacağını ifade etmek isterim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözündeki irade, tarihsel birikim ve geleceğe dönük olarak en zor şatlarda bile devam etme iradesi her zaman, hepimiz için yol göstericidir.

TBMM 2 kere gazi olmuştur. Dünyadaki bütün meclisler bir savaşın sonunda kurulmuşken dünyada bir tek TBMM bir savaşa komutanlık etmiştir. Nasıl o gün o irade, milletvekilleri hiçbir şekilde meclisi terk etmediyse aynısı 15 Temmuz'da da görülmüştür.

Evlatlarına kavuşmak için vicdan nöbeti tutan Diyarbakır Annelerine bir kez daha hürmetlerimizi sunuyoruz.

"Şebnem Şirin'in katledilmesi"

Şebnem Şirin hunharca katledildi. Kadın cinayetleri maalesef hepimizi sarsmaya, kahretmeye devam ediyor. Bu canilerin içinde bulundukları kültürel ortam, onları teşvik eden çeşitli kodlar, bütün bunlar eğitimden çeşitli sivil toplum çalışmalarına kadar birçok alanda güçlü bir mücadele verilmesi gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Kadına şiddetin insanlığa şiddet olduğunun anlatılması, bunun yeni nesillerde bir bilince dönüşmesi, çok boyutlu ve birlikte ortaya koyulacak bir iradeyi gerektiriyor.

Hem caydırıcılık konusunda yasal düzenlemeler getirdik hem de takip konusunda bütün bunları önlemeye yönelik yüksek bir gayret var. Bu sadece güvenlik ve yasa meselesi değil. Kullandığımız Haber dilinden dizilerde teşvik edilen rol modellerine, birtakım kültürel kodlara kadar çok geniş bir çerçevede ele alınması gereken bir mesele. Bu konuda parti olarak yeni çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Şebnem Şirin'e Allah'tan rahmet diliyorum."