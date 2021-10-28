Edirne akademisyeni 2 milyon 550 bin lira dolandıran şüpheliler yakalandı

EDİRNE'de bir profesörü telefonla 2 milyon 550 bin lira dolandırdıkları tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı.

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EDİRNE'de bir profesör, kendisini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle 2 milyon 550 bin lirasını Edirne ve İstanbul'da tanımadığı kişilere elden ve banka hesabı aracılığıyla teslim etti. Dolandırıldığını anlayan akademisyen, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri mağdurun ifadesi doğrultusunda kent merkezinde şüphelilerle buluştuğu bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonucu tespit edilen şüpheli B.E. ile para transfer edilen hesapların sahipleri H.B.A., O.Ş., M.Ö. ve R.F, İstanbul'da gözaltına alındı. Şüphelilerin görüşmelerde Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu kişilere ait telefon hatlarını kullandığı tespit edildi.

Şüphelilerden B.E., H.B.A., O.Ş. ve R.F, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği öğrenildi.