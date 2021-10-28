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Rize'de kamyonete çarpan cezaevi aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var

Rize'de kamyonete çarpan cezaevi aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var

RİZE'nin İkizdere ilçesinde buzlanma nedeniyle yolda kayıp devrilen kamyonete çarpan cezaevi aracındaki 1’i mahkum, 8’i jandarma personeli ve 2'si şoför 11 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 11.30 sıralarında Çamlık mevkiinde meydana geldi. Şükür Akıncı idaresindeki 53 DE 364 plakalı kamyonet, yolun buzlanması nedeniyle devrildi. Bu sırada Erzurum’dan Rize’ye tutuklu ve hükümlü getiren, Halit Keskin idaresindeki 12 AU 850 plakalı Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na ait cezaevi aracı da yolda kayıp, kaza yapan kamyonete çarpıp devrildi.

Araçta bulunan 8 jandarma personeli, 2 şoför ve 1 mahkum yaralandı. Yaralılar, vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Rize’deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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