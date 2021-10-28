İETT otobüsü şoförü aldırış etmedi bu haliyle yoluna devam etti

Üsküdar’da İETT otobüsünün arka kısmında, motorunda oluşan arıza sebebiyle dumanlar yükseldi. İETT şoförünün dumanlara rağmen yoluna devam etmesi şaşkınlığa sebep oldu.

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Olay, Üsküdar Güzeltepe Mahallesi Namazgah Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsü ’nün motor kısmındaki arıza sebebiyle otobüsün arka kısmından dumanlar yükseldi.

İETT şoförünün vatandaşların uyarısına ve yükselen dumana aldırış etmeden yoluna bir süre devam etmesi görenleri şaşkına çevirdi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Yukarıya dumanlı bir otobüs geliyordu”

Olayı gören Hüdayi Ellik, “Aşağıdan yukarıya dumanlı bir otobüs geliyordu. Biz de Sayın Ekrem Bey yeni bir teknoloji getirdi zannettik. Bayağı bir sevindik. Yukarı çıkınca anladık konuyu, meğerse araç arızasıymış ama şoför boş olduğu halde ısrarla arabayı sağa çekmek istemedi. Artık bu da bir talimat mıdır anlamadım. Çevreyi zaten işin içine katmıyorum. Doğa diye durmadan ağaç dikiyoruz diyorlar ama yani bu doğaya resmen bir katliam ve bunun bir önlemini alsın. Aşağıdan yukarıya doğru çıkış yapıyordu. Yani Başkan geliştiriyorsa başka teknoloji geliştirsin. Koca otobüs yazık. Bu milletin malı yeri geldi mi şey bahsediyorlar, tasarruf edelim onu bunu yapalım, nasıl olacak anlamıyorum ki” dedi.