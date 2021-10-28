BIST 1.522
DOLAR 9,61
EURO 11,14
ALTIN 555,42

Kocaeli'de korkunç olay! Sevgilisini öldürüp ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bıraktı

İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de korkunç olay! Sevgilisini öldürüp ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bıraktı

Kocaeli'de bir şüpheli, öldürdüğü sevgilisini ticari taksi içerisinde Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine bıraktı.

Kocaeli'de korkunç olay! Sevgilisini öldürüp ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bıraktı

Olay, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sabah saatlerinden meydana geldi. İddiaya göre, sevgilisini öldüren zanlı, daha sonra cesedi ticari taksi içerisine koyarak, emniyet müdürlüğünün bahçesine bıraktı.

118
Kocaeli'de korkunç olay! Sevgilisini öldürüp ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bıraktı

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri taksi içerisindeki kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, zanlı ise gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

218
Kocaeli'de korkunç olay! Sevgilisini öldürüp ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bıraktı
318
Kocaeli'de korkunç olay! Sevgilisini öldürüp ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bıraktı
418