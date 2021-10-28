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İstanbul'a yeni tren müjdesi! Marmaray'a aktarmalı Bahçeşehir-Halkalı hattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'a yeni tren müjdesi! Marmaray'a aktarmalı Bahçeşehir-Halkalı hattı

UKOME toplantısında, Bahçeşehir-Halkalı arası tren hattı işletmeciliğinin başlatılması ve İstanbulkart entegrasyonuna dahil edilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

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İBB UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda, TCDD'nin Bahçeşehir-Halkalı arası tren hattı işletmeciliğinin başlatılması ve İstanbulkart entegrasyonuna dahil edilmesi teklifi gündeme geldi.

TCDD Taşımacılık İstanbul Bölge Müdürü Veysi Alçınsu, konuşmasında, Halkalı'dan sonra demir yolu güzergahı kenarında hızlı bir kent gelişmesi yaşandığını ve oradan yolcu talepleri geldiğini söyledi.

Marmaray'a aktarmalı

Bu kapsamda, Halkalı'dan sonra Marmaray'dan bağımsız 13,5 kilometrelik, 5 istasyonluk mevcut hattın üzerinde bir bağlantı yaparak yeni bir toplu taşıma aksı meydana getirdiklerini dile getiren Alçınsu, şöyle konuştu:

"Bu sayede oradaki trafiği azaltmış olacağız, çevreye yararlı bir şekilde toplu taşıma aracıyla oradaki vatandaşlarımızı Marmaray'a aktaracağız. Böylelikle bu yeni yaptığımız aksla Marmaray'dan da metroya ve diğer toplu ulaşıma, ana arterlere yolcuyu taşımış olacağız. Tamamen toplu taşımaya, vatandaşa hizmet sağlamaya yönelik yeni bir aksımız bu."

Konuşmanın ardından oylamaya sunulan Bahçeşehir-Halkalı arası tren hattı işletmeciliğinin başlatılması ve İstanbulkart entegrasyonuna dahil edilmesi teklifi, oy birliği ile kabul edildi.

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