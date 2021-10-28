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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 'dinazor' seslendi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 'dinazor' seslendi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı (UNDP) tarafından iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında video yayınlandı. videoda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşma yapan animasyon bir dinozor dünya liderlerine çevreye dair mesajlar verdi.

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Dinozorun animasyon olarak yerleştirildiği videoda, New York'taki BM Genel Merkezi'ndeki ünlü Genel Kurul Salonu’na giren dinozor, dinozorların soyunun göktaşlarıyla yok olduğunu ifade ederek insanlığın kendi yok oluşunu fosil yakıtlara milyarlarca dolar harcayarak hazırladığını vurguladı.

Dinozor daha sonra şaşkın diplomatların bakışları altında konuşmasına şöyle devam etti;

“İnsanların mazeret üretmeyi bırakıp değişiklikler yapmaya başlama zamanı geldi… Bu parayla (fosil yakıtlara ödenen) yapabileceğiniz diğer tüm şeyleri düşünün. Dünyanın her yerinde insanlar yoksulluk içinde yaşıyor. Onlara yardım etmenin...tüm türünüzün yok olması için ödeme yapmaktan daha mantıklı olacağını düşünmüyor musunuz?”

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