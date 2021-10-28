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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculara ücretsiz internet hizmeti

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculara ücretsiz internet hizmeti

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, tüm yolculara 30 dakikalık ücretsiz internet hizmeti sunulmaya başlandı.

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Sabiha Gökçen terminal işletmecisi İSG'den yapılan açıklamaya göre, 2020'de ulaştığı 17 milyon yolcuyla Avrupa'nın en yoğun 8. havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen, misafirlerine ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunmak için yaptığı çalışmalarda sona geldi.

Böylece, Cumhuriyet Bayramı öncesinde ücretsiz internet erişimini tüm yolcuların kullanımına sundu.

Transit yolcular da düşünülerek belirlenen 30 dakikalık ücretsiz Wi-Fi kullanımı için yolcuların kablosuz internet ağlarını görüntüleyerek, "SabihaGokcen_WiSpotter" ağına bağlanmaları ve bağlantı adımlarını takip etmeleri yeterli olacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yolcular, "self check-in kiosk", self bagaj kontuarları ve "e-pasaport" gibi birçok çevrim içi hizmet kullanarak uçuş öncesi işlemlerini kolaylıkla tamamlayabiliyorlar.

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