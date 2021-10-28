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Terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı ağabeyi için annesiyle nöbette

Terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı ağabeyi için annesiyle nöbette

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 787'nci gününde de devam ediyor. Kaçırılan ağabeyi için annesiyle nöbet tutan Rojbin Çiftçi, ağabeyini HDP ve PKK’dan istedi.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 787'nci gününde de sürüyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Rojhat Çiftçi ve terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edilen 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin annesi Necibe Çiftçi de oğlu için nöbet tutuyor. Annesine destek vermek için eyleme katılan Rojbin Çiftçi, ağabeyini HDP ve PKK’dan istedi.

"Aileler evlatlarını almadan buradan gitmeyecek"

Annesine evlat nöbetinde destek veren Rojbin Çiftçi, "2015 yılında küçük ağabeyim Rojhat Çiftçi’yi dağa kaçırdılar HDP-PKK yandaşları. Büyük ağabeyim Sami Çiftçi'yi ise küçük kardeşimi aradığı için 2017 yılında bir gece evini silahla basıp zorla ahıra götürüp elini ve kolunu bağlayarak infaz ettiler. Ben de hem anneme hem de diğer annelere destek vermek için evlat nöbetine katıldım. Biz burada bütün aileler evlatlarını almadan gitmeyeceğiz" dedi.
Ağabeyine teslim olması çağrısında bulunan Çiftçi, "Gel dön artık, orası senin yerin değil. Orada hayvanlar yaşıyor, insanlar yaşamıyor. Gel dön, güvenlik güçlerine teslim ol" diye konuştu.

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