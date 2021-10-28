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Merkez Bankası enflasyon beklentisini 4 puan artırdı dolar tekrar yükselişe başladı

Merkez Bankası enflasyon beklentisini 4 puan artırdı dolar tekrar yükselişe başladı

Geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararıyla 9.85 lira seviyelerini gördükten sonra düşüşe geçen dolar Dolar/TL Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini 4 puan yükseltmesinin ardından tekrar yükselişe geçti. Güne 9.51 lira seviyesinden başlayan dolar yüzde 1 değer kazanarak 9,60 seviyelerine yükseldi.

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Dolar/TL güne 9,51 seviyesinden başlamasının ardından yılın son enflasyon raporunun açıklanmasının ardından yükselişe geçerek 9,60 seviyesine yükseldi. Gün içinde artışına devam eden dolar 9,63 seviyesinden fiyatlanıyor.

Dolar yüzde 1'den fazla değer kazanırken Euro/TL yüzde 1'e yakın değer kazanarak 11.12 liraya çıktı. Euro güne ise 11.04'den başlamıştı. 

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, saat 10.30'da yapılan toplantıda 4. enflasyon raporunu açıkladı. Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 18.4'e, 2022 için ise yüzde 11.8'e yükseltildiğini aktardı.

Faiz kararı ve "sınırlı alan" söylemi için de konuşan Kavcıoğlu, diğer dünya merkez bankaları gibi enflasyondaki artışın "geçici" olduğuna inandıklarını ve  belirterek şöyle konuştu:

"Dolayısıyla gelişmelere göre yıl sonuna kadar buralardaki değişimleri arkadaşlarımız çalışıyor. Çalışmalar sonucunda geçici olarak ifade ettiğimiz durumun ne kadar imkan sağlayacağını, ne yönde gelişme göstereceğini göreceğiz. Arkadaşlarımızın çalışmaları ışığında kararlarımızı vereceğiz" dedi.

Dolar/TL hafta başında rekor kırmıştı

Dolar/TL 21 Ekim'de Merkez Bankası'nın aldığı sürpriz 200 baz puanlık faiz indirimi ve büyükelçi krizinin etkisiyle 9,85 seviyesine kadar çıkarak hafta başında tarihi zirvesine yükselmişti. Krizin yatışmasının ardından ise düşüşe geçmişti.

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