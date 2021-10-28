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Fatih Altaylı'nın erken seçim yazısı dikkat çekti: Gerekirse dibini görelim

Fatih Altaylı'nın erken seçim yazısı dikkat çekti: Gerekirse dibini görelim

Erken seçim tartışmalarıyla ilgili yazı kaleme alan Fatih Altaylı, kimsenin elinde bahane kalmaması için erken seçim istemediğini belirterek, *Ben bu filmin sonunu görmek istiyorum" diye yazdı.

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Erken seçim tartışmaları sürüyor. Muhalefetin diline doladığı erken seçim söylemine karşın iktidar 2023'ü işaret ediyor. 

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesine erken seçim tartışmalarını taşıdı. 

Anketlerin erken seçimi işaret ettiğini savunan yazar, muhalefetin aksine erken seçim istemediğini yazdı. Neden seçim istemediğini yazısında böyle anlattı:

"Ben bu filmin sonunu görmek istiyorum. Filmi yarıda kesip, “Aslında mutlu sonla bitecekti ama izin vermediler” cümlesini işitmek, aynı filme bir kez daha gitmek istemiyorum.

Kimsenin elinde bir bahane kalmasın. Gerekirse dibini görelim ama görelim. Çünkü burası “Görmeden inanmam” toplumu. Görsünler.''

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