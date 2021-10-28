556 lira olan gram altın alınır mı satılır mı? Yükselişin sürdüğü altın için Tunç Şatıroğlu'ndan flaş tavsiye

Piyasa uzmanı Tunç Satıroğlu da yaptığı değerlendirmede "Gram altında 27 Eylül'deki AL sinyali ve yükseliş trendi devam etmektedir. Henüz bir değişiklik yoktur. Kanalın üzerinden aşağı doğru dönmüştür ancak düşüş sınırlı kalmıştır. SAT sinyali oluşmamıştır." dedi.

Dolar için de bir yorumda bulunan uzman isim, "DolarTL 'de 8,34'ten alım önerdiğim yükseliş trendi devam etmektedir. Henüz bir düşüş sinyali yoktur. Son üç gündeki hareket kısa bir duraklama olarak yorumlanır. Faiz indirimlerinin devamı dolardaki yangına benzin olacaktır. Satmak için uygun değildir." ifadelerini kullandı.