'Türkiye’yi sallayacak bir çuval kaset' iddiası! O kasetler şimdi kimin elinde?

“Bana öyle görüntüler teslim edildi ki Türkiye’de yer yerinden oynar...” Bu sözlerin sahibinin şüpheli bir helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'na ait olduğu iddia edildi...

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve gazeteci Veli Toprak'ın birlikte yazdıkları “Son Alperen Muhsin Yazıcıoğlu’nun Sır Görüşmeleri" baylıklı kitapta siyaset kulislerini karıştıran bomba iddialar yer aldı. Onlarca isim, bu kitap için Yazıcıoğlu’na dair bilinmeyen birçok özel anısını anlattı. İşte o kitaptan büyük gürültü koparacak "kaset" iddiası...

Muhsin Yazıcıoğlu’nun uzun yıllar en yakınındaki isimlerden biri olan Bilal Habeşi Özkaynar şahitliğini şöyle aktarıyordu:

- Bir gün rahmetli başkana birileri bir çuval kaset, CD, görüntü getirdi. Birileri işte, bu kayıtları yapanlar ya da ele geçirenler. Bu kayıtların, görüntülerin başka ellere geçebilme endişesiyle, yanlış ellere geçebilme endişesiyle başkana teslim etmek istediler.

'İçinde sanatçılar var, siyasetçiler var, devlet adamları ve askerler var'

- ‘Bunlar çok tehlikeli görüntüler. Bir şekilde kaydedildi, bir şekilde ele geçirildi. Bunun içinde sanatçılar var, siyasetçiler var, işadamları var, devlet adamları var, askerler var. İşte insanların zaaflarından, zafiyetlerinden faydalanılarak kimi oyunla, tezgâhla kimi de takiple elde edilen görüntüler.

- Bu görüntülerin her biri Türkiye’nin gündemini değiştirip sallayacak nitelikte. Bunları emanet edecek kimseyi bulamıyoruz. Bizde de kalamayacak. En güvenli olarak sizi biliyoruz. Size teslim etmek istiyoruz’ dediler.

'Ben kimsenin uçkurunun bekçisi değilim'

- Başkan da ‘Ben kimsenin uçkurunun bekçisi, kayıtçısı değilim. Gidin ne yapıyorsanız yapın! Beni bunlara bulaştırmayın’ dedi. Onlar da ‘Başkanım bunlar çok kritik. Çok insanı zora, sıkıntıya sokacak. Türkiye’de gündemi değiştirecek, yerle bir edecek belgeler, görüntüler’ dediler.

'Maalesef bu görüntüler bizim devlet adamlarımızın'

- Kızılay Başkanı, Yılma Durak, ben, Kızılay Yönetim Kurulu üyesi partili bir arkadaş vardı. Orada başkanım aynısını söyledi: ‘Bana öyle CD’ler, öyle görüntüler teslim edildi ki Türkiye’de yer yerinden oynar. Ama maalesef bu görüntüler bizim devlet adamlarımızın. Devlete zarar geleceği için bunlar kalacak. Bunların çıkmaması lazım. Bunlar da bana teslim edildi’.

Bu kasetlerden bazıları 2010'lu yıllarda çıkan kasetler miydi?

Kitabın yazarları “Bu görüntüler 2010’lu yıllarda çıkan kasetler mi? Başka var mıydı?” şeklindeki sorusuna şu cevabı aldılar:

- Muhtemelen bazıları vardı ki ara ara bunlar çıktı. Deniz Baykal çıktı. MHP’ye yapılan operasyon... Bunlar ara ara çıktı, çıkıyor da. Belki bazılarınınki başka ellerde ki çok rahat baskı yapıyorlar. Bunlar üzerinden dizayn ediyorlar.