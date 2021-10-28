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Furkan Zıbıncı tutuklandı! Şebnem Şirin'i ayrılmak istedi diye bıçaklayarak öldürmüştü

Furkan Zıbıncı tutuklandı! Şebnem Şirin'i ayrılmak istedi diye bıçaklayarak öldürmüştü

Denizli'de Şebnem Şirin'i bıçakla boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı tutuklandı.

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Şebnem Şirin'i (25) bıçakla boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı (25), tutuklandı. Otopsinin ardından Şebnem Şirin'in cenazesi ise annesinin evine götürüldü.

Pervin Tokat, kızının tabutuna sarılarak "Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum" diyerek feryat etti. Bu arada zanlının "cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" gibi suçlardan 6 ayrı kaydının bulunduğu da öğrenildi.

Baba gözyaşlarına boğuldu

Denizli’de erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen gıda mühendisi Şebnem Şirin için düzenlenen cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Kızını cinayete kurban veren acılı baba, “Bırakmam, bırakamam kızımı” diyerek gözyaşı döktü.

Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta dün meydana gelen olayda, 23 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Otopsi işlemleri tamamlanan Şebnem Şirin’in cenazesi, sabah saatlerinde morgdan alınarak törenin yapılacağı Pamukkale ilçesindeki Ulucami’ye getirildi. Buradaki törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, ailenin yakınları ve Şebnem’in arkadaşları katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Şebnem’in üzerine eşarp örtülen tabutu, cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Furkan Zıbıncı'nın katlettiği Şebnem Şirin'in cenazesinde babasının ağıtları yürekleri dağladı
Foto Galeri Furkan Zıbıncı'nın katlettiği Şebnem Şirin'in cenazesinde babasının ağıtları yürekleri dağladı Galeriye Gözat
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