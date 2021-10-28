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MetroPOLL anketinde Erdoğan'ın görev onayı düştü

MetroPOLL anketinde Erdoğan'ın görev onayı düştü

MetroPOLL Araştırma, Ekim anketinde 'Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?' diye sordu. Bir ayda onaylayanların oranı yaklaşık yüzde 3 düştü...

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MetroPOLL Araştırma şirketinin 'Türkiye'nin Nabzı Ekim 2021' anketinin sonuçları açıklandı. Katılımcılara "Genel olarak düşündüğünüzde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" diye soruldu.

Ankete katılanların yüzde 38.9'u "Evet onaylıyorum" derken, yüzde 56.2'si "Hayır onaylamıyorum" dedi. Yüzde 4.9 ise 'fikrim yok' ya da 'cevap yok' karşılığını verdi. Eylül anketinde onaylayanların oranı yüzde 41.4 iken, 'onaylamıyorum' diyenlerin oranı 54.2 olarak çıkmıştı.

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