Metecan James Birsen kimdir kaç yaşında Selin Ciğerci sevgilisi mi?

Gökhan Çıra ile olan evliliğini tek celsede bitiren Selin Ciğerci'nin bir basketbolcu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Selin Ciğerci iddiaları doğrulamış ve yakında görürsünüz demişti. Peki Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi Fenerbahçe Beko’da forma giyen ve anne tarafından İrlandalı olan Türk basketbolcu Metecan James Birsen mi?

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Selin Ciğerci Metecan James Birsen'le ilişkisi olduğu iddialarını doğrularken, Birsen Instagram hesabından paylaştığı bir hikaye ile bu iddiaları yalanladı. Peki, Selin Ciğerci ile aşk yaşadığı iddia edilen Metecan James Birsen kimdir, kaç yaşında, nereli? Metecan Birsen hangi takımlarda oynadı? İşte Metecan James Birsen'in biyografisi....

Çıkan bu iddialar sonrasında Birsen, sosyal medya hesabından açıklamaya yaptı. Metecan James Birsen, hakkında çıkan aşk iddialarına sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşarak yalanladı.

Başarılı basketbolcu paylaşımında, "Bugün hakkımda çıkan ve birçok farklı mecrada da yer bulduğunu öğrendiğim haberlerle hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Konu, menajerim ve avukatım aracılığıyla hukuki yollar üzerinden takip edilecek ve gerekli tüm aksiyonlar alınacaktır. Hukuki sürecin sonunda, insanların hayatlarıyla ilgili bu takip yalan haberleri üreten kişiler ve kurumlar için örnek teşkil edecek kararlar çıkacağı kararlar ümit ediyor, bu haberi çıkaran ve yayılmasına vesile olan kişi ve mecraları şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Metecan James Birsen kimdir, kaç yaşında, nereli?

Metecan James Birsen, 6 Nisan 1995'te İstanbul'da dünyaya geldi. Basketbolcu isim, İrlandalı bir anne ve Türk babanın çocuğudur. Basketbola Bilfen Koleji'nde başlayan Birsen, Fenerbahçe Spor Okulu projesiyle kariyerine başladı. Uzun forvet ve kısa forvet pozisyonlarında görev almaktadır. Fenerbahçe Ülker takımında forma giyen Birsen, basketbol kariyerine NSK Eskişehir Basket ve İstanbul Büyükşehir Belediye takımında devam etti.

2017'de Sakarya Büyükşehir Basketbol takımına, 2018 yılında ise Anadolu Efes Basketbol Takımına transfer oldu. Türkiye U-16, U-18 ve U-20 millî takımlarında da forma giyen Metecan James Birsen'in boyu 2.05 metre boyundadır. Instagram'da jamesbirsen kullanıcı ismiyle hesabı bulunmaktadır.

Metecan Birsen hangi takımlarda oynadı?

Metecan, Türkiye U-16, U-18 ve U-20 millî takımlarında forma giydi. 2010'da Karadağ'da düzenlenen 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bronz, 2013 FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası ve 2014 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın ve 2015 FIBA Avrupa U-20 Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan kadrolarda yer aldı.

Metecan Birsen ödülleri ve başarıları

Fenerbahçe Ülker (2011-günümüz)

Türkiye Basketbol Ligi

Şampiyon (1): 2013-14

Cumhurbaşkanlığı Kupası

Şampiyon (1): 2013



Milli takım

2010 FIBA Avrupa U-16 Şampiyonası: Bronz

2013 FIBA Avrupa U-18 Şampiyonası: Altın

2014 FIBA Avrupa U-20 Şampiyonası: Altın

2015 FIBA Avrupa U-20 Şampiyonası: Bronz