Aksaray Yeşilova Belediye Başkanı Veyis Baysal'ın uygunsuz videosu sızdı! MHP istifasını istedi

AKSARAY’ın Yeşilova Beldesi’nin MHP’li Belediye Başkanı Veyis Baysal'a ait olduğu ileri sürülen ve uygunsuz içerikli video seyrederken çekildiği bilirtilen görüntüler internete sızdı. MHP Genel Merkezi’nde büyük rahatsızlık yaratan kaset nedeniyle başkanın istifası istendi. Baysal, kendini "kumpus" diye savundu.

Abone ol

Aksaray’ın Yeşilova Belediye Başkanı Veyis Baysal'a ait olduğu iddia edilen ve sosyal medya mecralarına düşen videonun ardından aynı gün içerisinde MHP Genel Merkezi partiden istifasını istedi.

Yayınlanan görüntüler hakkında konuşan Belediye Başkanı Baysal, görüntülerin sahte olduğunu savunarak, “Videonun nasıl sızdığını bilmiyoruz. Ama bir kumpas söz konusu burada. Sizi bir dakikada alıp başkası yerine koyuyorlar, oradaki kişi ben değilim. Bir görüntülü görüşme de değil haliyle. Tamamıyla bir kumpastı” diye konuştu.

Kumpas Hollanda üzerinden kuruldu

Olayla ilgili olarak savcılığa “Özel hayatın gizliliği ihlalinden” suç duyurusunda bulunduğunu belirten Baysal, “Suç duyurusunda bulunduk, özel hayatın gizliliğinin ihlalinden ve bize yapılanın kumpas olduğuna dair suç duyurusunda bulunduk. Fakat kimin yaptığını bilemiyoruz ki. Kimseyi zan altında bırakamayız. Ancak emniyetin verdiği bilgiye göre kaynak Hollanda” ifadelerini kullandı.

MHP istifasını istedi

MHP Genel Merkezi tarafından istifası istenen Baysal’a bu talebi MHP Aksaray İl Başkanı Mustafa Çölkesen’in ilettiği öne sürüldü. Yeşilova Belediye Başkanı Veyis Baysal, “Zamanı gelirse, istifa etmem gerekirse partimize zarar vermemek için istifa ederim. Bu benim şahsıma yapılan bir olay. Niye partim veya başkaları zor duruma düşsün” dedi.

Aynı gün 700 kişiye yapılmış

Yayılan görüntülerin sahte olduğunu ve kendisine yapılan bir kumpas olduğunu iddia eden Veyis Baysal, “Bu durum kimsenin başına gelmesin. Bana böyle bir şey yapıldığı gün 700 kişiye daha yapılmış Türkiye genelinde” şeklinde konuştu.