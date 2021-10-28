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Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması! Genel Başkanı Ali Yalçın: 2022'de hayata geçirilecek

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması! Genel Başkanı Ali Yalçın: 2022'de hayata geçirilecek

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge ve sözleşmeli çalışanlar konusunun 2022 yılı içerisinde tamamlanarak hayata geçirileceğini bildirdi.  Yalçın, ek göstergenin neler getireceğini bir bir sıraladı.

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ağrı Şubesi'nin il divan toplantısına katıldı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konukevi'ndeki toplantıda sendikalaşma süreci ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yalçın, birbirinden önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi.

3600 ek gösterge ve 520 bin sözleşmeli konusuna da değinen Yalçın, "Sözleşme sürecinde 2 tane baba başlık 'bir yıl içerisinde tamamlanacaktır' denilerek karara yansıtmayı başardık. Bunlardan biri siyasi bir vaat olan 3600 ek gösterge. '3600 ek gösterge ve göstergeler yetkili konfederasyon Memur-Sen ile 2022 içerisinde çalışılacak, tamamlanacak ve hayata geçirilecektir' diye karara yansıtmayı başardık. Bu çok önemlidir. Bir diğer sözleşmeliler konusu ki 520 bin sözleşmeliye tekabül ediyor. Sözleşmeliler konusunda 2022 içerisinde yetkili konfederasyon Memur-Sen ile çalışılacak, tamamlanacak ve çözüme kavuşturulacaktır. Bu da en az diğeri kadar kıymetlidir.

Cumhurbaşkanımızın 4 meslek grubu üzerinden kamuoyuna vadettiği 3600 ek gösterge, bir sınırlama koymaksızın ek göstergenin tamamı çalışılacak ve bir merdiven basamağı gibi aradaki adaletsizlik giderilecek şekilde bizimle yapılacak komisyon çalışmasıyla bir yıl içerisinde tamamlanmış olacak. Ne getirecek?" dedi ve şöyle devam etti:

30 bin lira emekli ikramiyesini bir anda artıracak. Emekli olanlara 750 ile 1100 liraya varana kadar arada bir fark oluşturacak.Maaşlar bir anda düzelmiş olacak

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