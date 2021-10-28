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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit asker için başsağlığı mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit asker için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'e rahmet diledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'e rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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