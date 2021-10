AK Parti'den kadına şiddet açıklaması Şebnem Şirin için taziye

Sevgilisi tarafından ayrılmak istedi diye katledilen Şebnem Şirin için AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kadına dönük şiddetle mücadele her alanda daha güçlü sürmelidir. Daha yoğun mücadele etmeliyiz. Bu tek boyutlu değil toplumun toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir." dedi.

Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kadına şiddet insanlığın inkarıdır. Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor. Şebnem Şirin’e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor." dedi.