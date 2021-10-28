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Pentagon ve MSB'den peş peşe kritik açıklamalar! F-35 için önemli toplantı

Pentagon ve MSB'den peş peşe kritik açıklamalar! F-35 için önemli toplantı

Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları F-35 krizi konusunda ihtilafın giderilmesi için bir araya geldiler. Savunma bakanlıkları peş peşe açıklamalar yaptı.

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Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi için Ankara'da toplantı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara'da bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sonucunda müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Pentagon da açıklama yaptı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ABD heyetinin Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasından kaynaklanan anlaşmazlıkları görüşmek üzere Ankara'da temaslarda bulunduğunu açıkladı.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada yapan Pentagon Sözcüsü Yarbay Anton T. Semelroth, Avrupa ve NATO Politikası Baş Direktörü Andrew L. Winternitz ve Savunma Bakanlığı Tedarik ve İkmalden Sorumlu Müsteşarlığın Planlama, Programlar ve Analiz Direktörü Melissa Benkert'in öncülük ettiği Savunma Bakanlığı heyetinin 27 Ekim'de Ankara'da temaslarda bulunduğunu belirtti.

Yarbay Semelroth, heyetin, "Türkiye'nin F-35 programından çıkarılma sürecinin 23 Eylül'de nihayete erdirilmesi" konusundaki anlaşmazlıkların çözümü için görüşmeler yaptığını ifade etti.

Görüşmede Milli Savunma Bakanlığından yetkililerin bulunduğunu kaydeden Sözcü, "Toplantı, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Türkiye'nin F-35 programına önceden katılımını saygıyla sonuçlandırma taahhüdünü göstermektedir. Tartışmalar verimli geçti ve delegasyonlar önümüzdeki aylarda Washington D.C'de tekrar bir araya gelmeyi planlıyor." ifadelerine yer verdi.

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