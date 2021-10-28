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Fahiş fiyatlarda 5 zincir marketin yazışmaları ortaya çıktı: Pazartesi 39.95 raf fiyatına geçiyoruz!

Fahiş fiyatlarda 5 zincir marketin yazışmaları ortaya çıktı: Pazartesi 39.95 raf fiyatına geçiyoruz!

5 zincir market ve 2 tedarikçi firma hakkında devam eden Rekabet Kurumu soruşturmasında, zincir marketlerin aralarında geçen konuşmalar soruşturma dosyasına yansıdı.

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Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, 5 zincir market ve 2 tedarikçi firma hakkında devam eden Rekabet Kurumu soruşturmasında, zincir marketlerin aralarında geçen ve soruşturma dosyasına yansıyan konuşmaları köşesinde aktardı. Güngör, soruşturmadaki bulgulara dayandırdığı yazısında market ve tedarik şirketleri yetkililerinin yazışmalarında rekabete aykırı hareket ettiklerinin anlaşılmaması için yazışma dilini doğru kullanmaları konusunda birbirlerini uyardıklarını ifade etti.

Güngör'ün yazısında aktardığı bazı konuşmalar şöyle:

"Market yetkilisi: Raf fiyatları salı günü itibarıyla yükselecek. Pazartesi organize olup herkesin salı gününe geçmesi gerekiyor

Üretici firma yetkilisi: Pazartesi 39.95 TL raf fiyatına geçiyoruz. Pazartesi sabah e-posta göndereceğiz size.

Market yetkilisi: Tamam, salı günü itibarıyla geçmiş oluruz. (Market yetkilisi ile yağ üreticisi firma yetkilisi arasında geçen yazışma)

A kişisi: Üreticinin satış fiyatları için piyasayı organize edebilmesi halinde onun da fiyat geçişi formunu gün içinde paylaşacağım. Üretici markalı atıştırmalık ürünleri ve Rakip 1'de listeli olmayan 4 atıştırmalık ürünü için fiyat geçiş formunu ekte bilginize sunarız. Yarın Rakip 2 ve Rakip 3 ile birlikte satış ve alış fiyatını geçmek için onayınızı rica ederiz…
B KİŞİSİ: Ama bu yazıları böyle yazmayacaktık, değil mi?

 Market yetkilisi: Sıvı ve tablet bulaşık deterjanı ürünlerinde Rakip 1'in satış fiyat artışı olmuştur. Diğer ürünlerde onayınıza istinaden Rakip 2 ve Rakip 3 ile eş zamanlı olarak yarın fiyat artışı olacaktır. Onay doğrultusunda sisteme girilecektir. (Bir marketin kendi yetkilileri arasında geçen yazışma…)"

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