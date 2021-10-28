BIST 1.519
DOLAR 9,53
EURO 11,06
ALTIN 551,68
HABER /  SPOR

Barcelona Kulübü teknik direktör Ronald Koeman'ın görevine son verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Barcelona Kulübü teknik direktör Ronald Koeman'ın görevine son verdi

 İSPANYA'nın Barcelona Kulübü, Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman'ın görevine son verdi.

Abone ol

Barcelona Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Barcelona Kulübü, A takımın teknik direktörü Ronald Koeman'ı bu akşam görevinden aldı. Kulüp Başkanı Joan Laporta, Rayo Vallecano yenilgisinin ardından kararı kendisine bildirdi." ifadeleri kullanıldı.

Koeman'ın bu perşembe kulüp tesislerinde takıma veda edeceği belirtilen açıklamada, Hollandalı teknik adama yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek kariyerinde başarı dilendi.

Barcelona, 15 puanla 9. sırada olduğu ligde bu sezon şimdiye kadar oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Katalan takımı, geçen hafta sonu sahasında oynadığı maçta Real Madrid'e 2-1 yenildikten sonra dün akşam da deplasmanda Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu.

Barcelona'da yaklaşık 15 ay görev yapan Koeman, toplamda 67 maça takımın başında çıkarak 39 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 12 beraberlik aldı.

Koeman, Barcelona ile geçen sezon Kral Kupası'nı kazandı.

İspanyol basını, Barcelona'da Koeman'ın yerine gelebilecek en güçlü teknik direktör adayının Xavi Hernandez olduğunu iddia ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık çalışanları 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yaralanacak
Sağlık çalışanları 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yaralanacak
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Bingöl'de otomobil şarampole devrildi! 4 kişi öldü 2 yaralı var
Bingöl'de otomobil şarampole devrildi! 4 kişi öldü 2 yaralı var
Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı
Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı
Provokatif amaçlı muz yeme videosu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek
Provokatif amaçlı muz yeme videosu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek
Selçuk Bayraktar'ın hayatı kitap oldu
Selçuk Bayraktar'ın hayatı kitap oldu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Benim yolum Türk'ün yoludur
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Benim yolum Türk'ün yoludur
Sahte doçent skandalında flaş gelişme!
Sahte doçent skandalında flaş gelişme!
Bayraktar TB2 SİHA için sıraya girdiler
Bayraktar TB2 SİHA için sıraya girdiler
Mansur Yavaş'tan kış ayları için 600 milyon TL'lik destek paketi
Mansur Yavaş'tan kış ayları için 600 milyon TL'lik destek paketi