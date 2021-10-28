BIST 1.519
DOLAR 9,53
EURO 11,06
ALTIN 552,03
HABER /  GÜNCEL

Sağlık çalışanları 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yaralanacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sağlık çalışanları 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yaralanacak

Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı getirildi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2021'e kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Söz konusu karar, 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
MAK Araştırma'dan çok konuşulacak anket! Neden AK Parti'ye oy vermekten vazgeçtiler?
Foto Galeri MAK Araştırma'dan çok konuşulacak anket! Neden AK Parti'ye oy vermekten vazgeçtiler? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Antalya'da otelde dehşet! Kız arkadaşını bıçakla yaraladı
Antalya'da otelde dehşet! Kız arkadaşını bıçakla yaraladı
Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı
Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı
Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı
Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı
Selçuk Bayraktar'ın hayatı kitap oldu
Selçuk Bayraktar'ın hayatı kitap oldu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Benim yolum Türk'ün yoludur
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Benim yolum Türk'ün yoludur
Sahte doçent skandalında flaş gelişme!
Sahte doçent skandalında flaş gelişme!
Bayraktar TB2 SİHA için sıraya girdiler
Bayraktar TB2 SİHA için sıraya girdiler
Mansur Yavaş'tan kış ayları için 600 milyon TL'lik destek paketi
Mansur Yavaş'tan kış ayları için 600 milyon TL'lik destek paketi
Falcao attığı golle Barcelona'yı yıktı
Falcao attığı golle Barcelona'yı yıktı