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Falcao attığı golle Barcelona'yı yıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Falcao attığı golle Barcelona'yı yıktı

İSPANYA 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında Barcelona, deplasmanda Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu. Rayo Vallecano'nun galibiyet golünü 30. dakikada Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao attı.

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Galatasaray ile sözleşmesi feshedildikten sonra Rayo Vallecano ile anlaşan 35 yaşındaki Radamel Falcao, bu zamana kadar oynadığı 6 maçta 4 kez rakip ağları havalandırdı.

Barcelona karşısında takımının ilk 11'inde sahaya çıkan Falcao, 76. dakikada yerini Pathe Cisse'ye bıraktı.

Diğer yandan karşılaşmanın 72. dakikasında Barcelona'nın kazandığı penaltıyı Memphis Depay kullanırken Rayo kalecisi Stole Dimitrievski güzel bir kurtarışla gole izin vermedi.

La Liga'da bu sezon 3. yenilgisini alan Barcelona, 1 maç eksiğiyle 15 puanla 9. sırada yer aldı.

Tarihinin en iyi sezonlarından birini geçiren La Liga'nın yeni takımı Rayo Vallecano ise 19 puanla 5. sırada bulunuyor.

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