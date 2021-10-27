Uğur Şahin nazar boncuklu kolyenin hikayesini anlattı

Nazara inandığını belirten BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, annesinin küçükken boynuna taktığı kolyeyi hiçbir zaman çıkarmadığını söyledi.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştirerek tüm dünyaya adını duyuran BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, nazar boncuklu kolyesiyle dikkat çekiyor. Çocukluğunda ailesiyle beraber Almanya'ya yerleşen Uğur Şahin, siyah ipli kolyesini boynundan hiçbir zaman çıkarmıyor. Röportaj ve canlı yayınlar için kamera karşısına geçen Şahin, sağlıktaki başarısıyla beraber kolyesiyle de konuşuluyor.

"Biz Türkler nazara inanırız"

Bir röportajında herkes tarafından ilgi odağı olan kolyesi hakkında konuşan Prof. Dr. Şahin, "Biz Türkler nazara inanırız. Annem nazara inanıyordu ve her zaman bu nazar boncuğunu takıyordu ve öyle kaldı. İnşallah yardım eder" ifadelerini kullandı.