BIST 1.519
DOLAR 9,50
EURO 11,05
ALTIN 548,20
HABER /  GÜNCEL
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Uğur Şahin nazar boncuklu kolyenin hikayesini anlattı

Uğur Şahin nazar boncuklu kolyenin hikayesini anlattı

Nazara inandığını belirten BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, annesinin küçükken boynuna taktığı kolyeyi hiçbir zaman çıkarmadığını söyledi.

Abone ol

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştirerek tüm dünyaya adını duyuran BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, nazar boncuklu kolyesiyle dikkat çekiyor. Çocukluğunda ailesiyle beraber Almanya'ya yerleşen Uğur Şahin, siyah ipli kolyesini boynundan hiçbir zaman çıkarmıyor. Röportaj ve canlı yayınlar için kamera karşısına geçen Şahin, sağlıktaki başarısıyla beraber kolyesiyle de konuşuluyor.

"Biz Türkler nazara inanırız"

Bir röportajında herkes tarafından ilgi odağı olan kolyesi hakkında konuşan Prof. Dr. Şahin, "Biz Türkler nazara inanırız. Annem nazara inanıyordu ve her zaman bu nazar boncuğunu takıyordu ve öyle kaldı. İnşallah yardım eder" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet', "alkollü içecek gideri" iddiasına açıklık getirdi
Diyanet', "alkollü içecek gideri" iddiasına açıklık getirdi
Türkiye'ye ambargo uygulayan Kanadalı şirket iflas etti
Türkiye'ye ambargo uygulayan Kanadalı şirket iflas etti
Mardin'de bin yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli el yazması 5 Tevrat ele geçirildi
Mardin'de bin yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli el yazması 5 Tevrat ele geçirildi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye eninde sonunda anlayacak
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye eninde sonunda anlayacak
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı
Ayağa kalkmadılar diye çalışanlarını dövmüştü!
Ayağa kalkmadılar diye çalışanlarını dövmüştü!
İspanya'da 60 yıldır kayıptı 50 bin avroya satılmaya çalışılırken ele geçirildi
İspanya'da 60 yıldır kayıptı 50 bin avroya satılmaya çalışılırken ele geçirildi
Skandal rapor! Cinsel tacizler ortaya çıktı: Kabul edilemez...
Skandal rapor! Cinsel tacizler ortaya çıktı: Kabul edilemez...
Çalışan anneye yarım çalışma ödeneği Nasıl başvuruluyor?
Çalışan anneye yarım çalışma ödeneği Nasıl başvuruluyor?
Denizli'de avukattan haber alamadılar! Eve giren yakınları şok oldu
Denizli'de avukattan haber alamadılar! Eve giren yakınları şok oldu