İngilizler flaş gelişmeyi duyurdu: Erdoğan'ın hamlesi yeni bir krizi engelledi

Geçtiğimiz günlerde Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan Osman Kavala'ya ilişkin çağrı yapan 10 büyükelçilik birer birer geri adım atıyor.

Önce ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" denildi.

Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, Danimarka, Almanya ve Fransa'dan da benzer açıklamalar gelirken büyükelçiliklerin geri adımı İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı.

BBC, büyükelçiliklerin geri adım atmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışının etkili olduğunu vurguladı.

BBC haberinde, "Türkiye ile ABD dahil 10 Batılı ülke arasındaki gerilim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükelçileri 'istenmeyen adam' ilan edeceğini duyurmasından sonra azaldı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sınır dışı edilmelerini talep etmesinin ardından konuya müdahil olan ülkelerin açıklamalarını geri çektiğini vurgulayan BBC, Erdoğan'ın bu hamlesinin Batılı güçlerle yeni bir diplomatik krizi engellediğini söyledi.

Erdoğan'ın danışmanının konuya ilişkin açıklama yaptığını duyuran BBC, Erdoğan'ın bu geri adımı memnuniyetle karşıladığını ve sorunun neredeyse çözüldüğünü söylediğine de yer verdi.