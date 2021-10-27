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CHP'li vekilden Tarım Kredi Kooperatifi için şok iddia! 25 kiloda 3 kilo eksik!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'li vekilden Tarım Kredi Kooperatifi için şok iddia! 25 kiloda 3 kilo eksik!

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Tarım ve Kredi Kooperatiflerince, 25 kilogramlık torbalarda satılan ithal kömürün gramajında eksiklik olduğunun tespit edildiğini iddia etti.

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Yalım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Kredi Kooperatiflerinin, çiftçinin ve vatandaşın gübre, ilaç, tohum ve kömür ihtiyacını karşılayan devlete ait bir kurum olduğunu söyledi.

Yapılan paketleme işleminde tedarikçi firmanın ciddi oranda rant sağladığını ileri süren Yalım, "Tarım ve Kredi Kooperatifleri, çiftçimiz ve vatandaşlarımızın alışveriş ettiği devlete ait bir kurumdur. Bu kurum gıdanın yanı sıra vatandaşa kışlık kömür satışıyla da hizmet vermektedir. Bir vatandaşın aldığı kömürde torbaların 25 kilogram olması gerekirken yapılan tartım sonrasında çuvalların 21.5 ila 22 kilogram arası ölçümleri alınıyor." dedi.

Yapılan eksik paketlemelerden ciddi anlamda rant sağlandığını savunan Yalım, "Vatandaşımız dolandırılmaktadır. Bunu milyonlarca ton kömür olarak hesapladığımızda ortaya haksız yere kazanılmış çok ciddi rakamlar çıkmaktadır." diye konuştu.

Özkan Yalım, yapılan usulsüzlüğe karşı ihbarda bulunduğunu ve yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

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