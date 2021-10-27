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Mardin'de tarlada cenin şoku! Çobanlar buldu: 16 haftalık

Mardin'de tarlada cenin şoku! Çobanlar buldu: 16 haftalık

MARDİN’in Mazıdağı ilçesi kırsalında bir mısır tarlasında, çobanlar tarafından 16 haftalık olduğu değerlendirilen bir cenin bulundu.

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Mazıdağı ilçesi kırsal Evciler Mahallesi’ndeki bir mısır tarlasında bugün öğle saatlerinde çobanlar tarafından cenin bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan sağlık ekipleri, 16 haftalık olduğu değerlendirilen cenini ambulansla Mardin Devlet Hastanesi’ne götürdü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çobanlar ve çevredekiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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