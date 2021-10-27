BIST 1.517
DOLAR 9,52
EURO 11,07
ALTIN 547,85
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Boğaziçi Üniversitesi protestolarına ilişkin davada 13 sanığa zorla getirme kararı

Boğaziçi Üniversitesi protestolarına ilişkin davada 13 sanığa zorla getirme kararı

Boğaziçi Üniversitesi protestolarında gözaltına alınan 97 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Savunma yapmayan 13 sanık hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı.

Abone ol

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanması bahanesiyle yapılan eylemlerde gözaltına alınan 97 sanığın 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 32'nci Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada bir kısım sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Dün görülen duruşmada bir kısım sanıkların savunma yapmasının ardından bugün de 50 sanık savunmalarını yaptı.

Savunma yapan sanıklar, üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istedi. Mahkeme, duruşmaya gelmeyip savunmalarını yapmayan 13 sanık hakkında zorla getirme kararı çıkararak duruşmayı 10 Ocak 2022’ye erteledi.

Protestolarda Etiler, Bebek ve üniversitenin güney kampüsünde 108 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 kişi serbest bırakılmış, 98’i ise Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Bir kişinin 18 yaşından küçük olması nedeniyle dosyası ayrılmış, 97 kişi hakkında ise iddianame hazırlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 97 şüphelinin ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçundan 1,5 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Müsilaj sorunu için Bekir Pakdemirli ve Murat Kurum Meclis'e bilgi verecek
Müsilaj sorunu için Bekir Pakdemirli ve Murat Kurum Meclis'e bilgi verecek
Gaziantep'te eşinin isteğini duyunca 12 yerinden bıçakladı: Günahtır, yazıktır
Gaziantep'te eşinin isteğini duyunca 12 yerinden bıçakladı: Günahtır, yazıktır
Konya'daki vahşet! Öldürdüğü site görevlisinin boğazını kesmeye çalışmış
Konya'daki vahşet! Öldürdüğü site görevlisinin boğazını kesmeye çalışmış
Gribin daha beteri! Özellikle çocuklar ve yaşlılarda RSV virüsüne dikkat
Gribin daha beteri! Özellikle çocuklar ve yaşlılarda RSV virüsüne dikkat
Bekçi alımı başvurusu başladı mı 2021 10 bin bekçi alımı başvuru şartları
Bekçi alımı başvurusu başladı mı 2021 10 bin bekçi alımı başvuru şartları
Ticaret Bakanı Muş'tan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ihracat yanıtı: Üzülmeyin sevinin...
Ticaret Bakanı Muş'tan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ihracat yanıtı: Üzülmeyin sevinin...
Kilosu 15 TL! Sivas'ta gençlik iksirine talep patladı: Bir haftada 300 kilo sattı
Kilosu 15 TL! Sivas'ta gençlik iksirine talep patladı: Bir haftada 300 kilo sattı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a o video için tepki: 'Oynatalım Uğurcum' siyasetinde...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a o video için tepki: 'Oynatalım Uğurcum' siyasetinde...
Meral Akşener'in açıklamaları Ekrem İmamoğlu'na soruldu: Ben o türbülansın içinde...
Meral Akşener'in açıklamaları Ekrem İmamoğlu'na soruldu: Ben o türbülansın içinde...
AB'den Polonya'ya şok ceza her gün için 1 milyon euro ceza
AB'den Polonya'ya şok ceza her gün için 1 milyon euro ceza