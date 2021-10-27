Meral Akşener'in açıklamaları Ekrem İmamoğlu'na soruldu: Ben o türbülansın içinde...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in son açıklamasının ardından tekrar başlayan cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu “Ben o türbülansın, o tünelin içinde değilim. İstanbul’a hizmet üretmeye çalışıyorum” dedi.

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Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı’nda ikinci tünel delme makinesinin (TBM) çıkışı nedeniyle düzenlenen törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İstanbul'a hizmet üretmeye çalışıyorum

İmamoğlu'na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendisi ve Mansur Yavaş ile ilgili “Sayın Kılıçdaroğlu birini aday gösterirse hayır demeyiz” açıklaması ve sonrasında başlayan adaylık tartışması soruldu. İmamoğlu şöyle yanıt verdi:

“Tüm bu tartışmaların dışında bir insanım ben. Ne konuşulur, ne konuşulmaz, ne yazılır, ne çizilir, ne yapılır, hiç ilgilenmesek de her gün bir şekilde bizi bu türbülansın içine sokma çabası var.

Bir türbülans yaşatılıyor ve bizi de o türbülansın içinde tutmaya çalışıyorlar. Ben o türbülansın o tünelin içinde değilim ama az önceki metro tünellerinin içerisindeyim. İstanbul'a hizmet üretmeye çalışıyorum. Bu konuda yoğun bir çalışma içerisindeyiz.”

İstanbul'u 2 yılda dünyanın en fazla metro inşaatı yapılan kenti durumuna getirdiklerini belirten İmamoğlu şunları söyledi:

“Bu başarımızı bütün ülkemiz alkışlıyor. Olumsuz bir biçimde, televizyonda tartışma çabası içinde olan akıllara da tavsiye ediyorum, davet ediyorum, açık davettir; gelsinler bir gün kendilerini 10 metro hattımızda birden gezdirelim.

Biraz onları konuşsunlar. Milletimiz gerçek işlerle muhatap olmak istiyorlar. Onlar da şu an ürettiğimiz hizmetler bir de ülkemizin gerçek bir konusu var. O da yoksulluk, işsizlik, döviz artışı, artışın yarattığı ülkemizdeki her vatandaşın üstüne yük bindirdiği maliyetler, kurumların üstüne yük bindirdiği maliyetler.

Ekonominin gündemi varken bu gündem dışında başka bir gündemle süreci yoğurmak isteyen insanlara alet olmayacağım. Benim gündemim İstanbul’a hizmet üretmek. Türkiye’nin gündemi de ekonomik sıkıntılar.”

Suya zam yok İmamoğlu, su faturalarında “insani kullanım hakkı”nın İSKİ Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılması sonrasında meclis kararı olmadan suya gizli zam yapıldığı iddiaları hakkında da açıklama yapan İmamoğlu şunları söyledi: “Öyle bir zam falan yok. Daha önce alınan meclisin kararı tam okunduğunda görünecek ki ilgili kurumlara sorulmak kaydıyla yürürlüğe girmesi söylenmişti. Biz ona rağmen yürürlüğe sokmuştuk.

Ama daha sonra Sayıştay karar aldı. İSKİ'ye 150 milyon liranın üzerinde vergi borcu çıkartıldı. Yapılandırıp ödemesine başladık. Sayıştay'ın somut bir kararı var. (İnsani kullanım hakkından) Buradan doğan katma değer vergisini bizden tahsil eden bir devlet kurumu var. Vatandaştan almadığımız bir verginin KDV’sini ödüyoruz yani şu anda.

Hukuksal bir durum. Bizim bireysel aldığımız bir karar değil. İSKİ Yönetim Kurulu böyle bir karar almak zorunda kaldı ve uygulamak zorunda kaldı.”